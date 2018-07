Spændingen er intakt i Fjends Cup

Når de sidste fire kampe i de indledende puljer i Fjends Cup spilles på Sparkær Stadion, er der igen lagt op til højspændte opgør. Lørdagens resultater har maget det således, at syv af de otte hold har mulighed for at komme videre i turneringen. Kun Mønsted er efter to smalle 1-2 nederlag ude af slutspillet.

I pulje 1 overraskede Vridsted stort ved lørdag at spille 0-0 mod Stoholm. Det åbnede fuldstændig pulje 1, hvor også Borup vandt, og alle fire hold kan gå videre, og gjorde samtidig så ondt på tipperne i Tips 12, at der nu ikke er mulighed for en 12-er.

I pulje 2 måtte værterne fra Sparkær kæmpe hårdt for en 2-1 sejr over naboerne fra Mønsted, men sejren betød, at Sparkær med en sejr over Ravnsbjerg/Løgstrup tirsdag kan løse billet til slutspillet. Det kan blive svært nok, men spændingen er der.

Anders Jakobsen fra Stoholm, som er skribent på fjendscup.dk, har for år tilbage døbt den sidste spillerunde i de to puljer Thriller Tuesday, og den betegnelse lever programmet fuldstændig op til igen i år.

Det flotte sommervejr har givet en fin start på årets turnering med masser af folk på stadion. Torsdag blev der sat rekord for en åbningsaften med 222 betalende, og det blev fulgt op af flotte 185 lørdag. Og alt tyder på, at det gode vejr fortsætter ugen ud, og så skal der nok komme mange tilskuere til de kommende kampe.

- Vi har i år været ramt af et par hændelige uheld i form af knæskader til Stoholms Thomas Serup Larsen og Sune Pallesgaard fra Ravnsbjerg/Løgstrup. Værst ser det ud for Stoholm-spilleren. Men ellers er alt forløbet godt, trods de tørre baner.

Torsdag spilles semifinaler, fredag placeringskampe og lørdag kamp om 3. pladsen og finalen.

Se fotos fra kampene torsdag den 26. juli her