Spærret dæmning ved Dommerby og væltede træer i kølvandet på stormen

Hen over aftenen og natten pustede storm Urd sig op og drog hen over Viborg-egnen hvor man mange steder kan melde om væltede træer men heldigvis ingen alvorligere uheld eller meldinger om personer, der er kommet til skade.

Her i lokalområdet måtte man omkring klokken 20.00 i aftes rykke ud til et væltet træ på Virksundvej og kort før klokken 22.00 var den gal igen et andet sted på Virksundvej, hvor endnu et træ var væltet.

Kort efter, klokken 20.30 måtte man rykke ud til Hvidevej i Mønsted, hvor et træ var væltet ud over vejen og måtte fjernes for at lette trafikken.

Klokken 21.05 var der væltet et træ på Brunbanevej i Løgstrup og kort tid efter var den gal på Vordevej ved Løgstrup, hvor et væltet træ til en vis grad spærrede vejen.

Klokken 00.36 kom der melding fra Dåsbjerg vej i Vridsted, hvor store grene ud over kørebanen var med til at genere trafikken.