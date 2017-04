Spalteplads og debatten om maden på plejecentrene.

Debatten om ældremaden i Viborg Kommune bølger frem og tilbage. Blandt andet har der på det seneste været heftig polemik omkring, hvorvidt byrådet en gang om året skal prøvesmage ældremaden, sådan som det blev foreslået fra Enhedslistens Flemming Gundersen. Forslaget blev efter en heftig debat stemt ned på det seneste byrådsmøde med et knebent flertal på 17 ud af 31 byrådsmedlemer. De 17 politikere gik ind for at overlade den opgave til et stort madpanel på 41 personer, der er blevet nedsat til at teste ældremaden.

Også her på avisen modtager vi jævnligt læserbreve omkring ældremaden. Og gudskelov for det. Vi sætter meget gerne spalteplads af til den sune, demokratiske debat. Problemet er blot, hvis læserbrevene bliver for lange. Så kniber det gevaldigt med pladsen, da vi i sagens natur også må gerne vil fortælle om de mange andre ting, der rør sig i vort lokalsamfund.

Så husk venligst at skrive korte læserbreve, hvis de små ugeaviser skal have mulighed for at bringe dem i vore fysiske aviser. Det er netop mangel på ledige spalter, der gør, at vi i denne uge ikke har mulighed for at bringe et læserbrev fra henholdsvis Marianne Aaris Andersen, byrådsmedlem (S) og medlem af Ældre- og Sundhedsudvalget samt en kommentar dertil fra Søren Gytz Olesen, byrådsmedlem for SF. Et længere indlæg fra Lea Flarup, Stoholm lykkedes det desværre heller ikke at finde plads til i denne uges avis.

Alle tre indlæg vedrører maden på plejecentrene og alle tre kan læses i sin helhed her....

