Spar-købmand stopper i Stoholm

Det sker i forbindelse med en omlægning i dagligvarekoncernen Dagrofa, som ejer købmandsbutikken i Stoholm. Koncernen ønsker at sælge forretningen videre, så den fremover drives af en selvstændig købmand.

Jørgen Pedersen blev ansat som daglig leder i Stoholm i februar 2015, og selvom han nu skal skifte arbejdsplads, så glæder han sig over, at det sker på baggrund af økonomisk fremgang i forretningen i Stoholm.

- Omsætningen har været stigende, og butikken i så god gænge, at den nu er blevet mere attraktiv at købe for en købmand. På landsbasis ejer Dagrofa blot seks af landets mange Spar-butikker, mens de øvrige drives af selstændige købmænd. Det ønsker man også skal ske med butikken i Stoholm, så på en måde kan man vel sige, at jeg har gjort mig selv overflødig, siger Jørgen Pedersen med et smil.

Foreløbig er der dog ikke tale om, at købmanden slipper Stoholm helt.

- Som udgangspunkt fungerer jeg stadig som leder af Spar i Stoholm frem til januar og jeg fortsætter også foreløbig med at have en enkelt ugentlig arbejdsdag her i butikken, I dagligdagen bliver det to af butikkens faste medarbejdere, Mona og Heidi, der tager sig af tingene, fortæller Jørgen.

I sit nye job skal han på konsulent-basis hjælpe en ny købmand ved opstarten med at drive en Menu-butik. Det er et job, der vil bringe arbejdsugen ned på kun 37 timer, hvilket den 60-årige Jørgen, der bor i Ans, ser frem til.

Det er, som hidtil, stadig det tidligere købmandspar, Marit og Knud Lang i Stoholm, der ejer selve butiksbygningen og grunden, som bygningen ligger på. Med Spar-købmandens farvel til Stoholm har byens handelsstandsforening også måttet sige farvel til sin formand gennem det sidste halvandet år. Han afløses på posten af Niels-Erik Bundgaard, indehaver af Bundgaards Begravelsesforretning.