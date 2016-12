Spar Nord bygningen i Stoholm er solgt

Spar Nord har solgt den tidligere bankbygning i Stoholm til parret Nina Guldhammer og Per Jensen fra Sparkær.

Nina Guldhammer har siden april i år udgjort den ene trediedel af et fælles lejemål i Stoholm, som også Juel Optik og BeneFiT Fysioterapi er en del af. Det er endnu ikke afgjort, hvorvidt trekløver-samarbejdet fortsætter på den nye adresse.

- Placerinsgmæssigt ligger bygningen rigtig godt, og vi synes der er nogle muligheder i ejendommen også med hensyn til at få et godt torvemiljø i byen.

Foreløbig har både Juel Optik og BeneFit fået tilbuddet om at flytte med hen i ejendommen, men det er ikke afklaret endnu, hvad det ender med, fortæller Per Jensen, der sammen med Nina Guldhammer bor i Sparkær. Han driver virksomheden Multimontage A/S i Stoholm.

Overtagelsen sker til januar men flytningen af butikken kommer først til at ske på et senere tidspunkt i det nye år.