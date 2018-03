Sparekassen Kronjyllands afdeling i Stoholm solgt

Vestergade 3 i Stoholm kommer ikke til at stå tom ret længe.

Sparekassen Kronjylland flyttede for nylig ud, men har nu solgt afdelingen til revisionsfirmaet Dahl, Rask & Partnere A/S og det glæder Sparekassens afdelingsdirektør Ingelise Vestergaard.

- Siden beslutningen om at flytte blev taget, har vi ledt efter en god løsning for både byen og Sparekassen, og det synes jeg, vi har fundet. Nu bliver der fortsat erhverv, arbejdspladser og liv i bygningen, som jo ligger godt og centralt i Stoholm.

For Ingelise Vestergaard betyder det også, at hun formentlig stadig fra tid til anden vil være i bygningen.

- Vi har aftalt, at jeg ved behov kan låne et mødelokale til kundemøder eller lignende, så også på den måde er det en god løsning.

Dahl, Rask & Partnere A/S, der i forvejen har kontor i Stoholm lige overfor Sparekassen Kronjylland-bygningen har i en længere periode haft lidt for lidt plads i deres nuværende lokaler. Men nu kan de snart se frem til, at både medarbejdere og kunder får endnu bedre faciliteter, end de har været vant til