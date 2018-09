Sparkær er Årets Lokalområde 2018

SPARKÆR I dag får den nok et ekstra nøk i det festglade Sparkær.

Den lille landsby med omkring 600 indbyggere er nemlig lige live på Radio Viborg blevet afsløret som vinderen af Viborg Kommunes konkurrence Årets Lokalområde.

Stoholm og Skals blev dermed henvist til andenpladsen.

Landdistriktsudvalget var søndag på en lille turne rundt til de tre finaledeltagere, hvorefter man traf beslutningen.

De mange initiativer i de tre lokalsamfund havde efterladt et stort indtryk hos dommerkomiteen ifølge formand Mette Nielsen (S), der begrunder valget af Sparkær således:

- For mig står det lysende klart, at Sparkær har X-faktor. Vi blev meget imponeret over alt det, byen formår, dens størrelse taget i betragtning, og som på papiret burde være umuligt at gøre. De har sat nogle initiativer i gang, som de er kommet rigtigt godt i mål med, eksempelvis i idrætsforeningen, hos spejderne og købmanden. Sparkær er et rigtigt godt eksempel på, hvad man kan opnå med kreativitet og virkelyst, og borgerne har en tro på, at tingene kan lade sig gøre. Derfor løber Sparkær med sejren, siger Mette Nielsen i en pressemeddelelse.

De tre områder vil nu modtage en pengepræmie, der skal anvendes til almennyttige formål i lokalområdet. Sparkær løber med førstepræmien på 50.000 kroner, mens Stoholm og Skals hver får 25.000 kroner.

Den officielle overrækkelse af prisen Årets Lokalområde 2018 finder sted lørdag 15. september klokken 10.30 i Sparkær. Repræsentanter for de to øvrige lokalområder får samtidig overrakt deres præmier.