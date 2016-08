Sparkær købmandsbutik åbner til oktober

Onsdag aften blev det en realitet, at Sparkær igen får egen købmandsforretning.

Det skete ved den stiftende generalforsamling, der havde samlet små 100 anpartshavere på Sparkær Skole. Her blev anpartsselskabet Sparkær Købmandsforretning stiftet, og der blev valgt en bestyrelse.

Det fortæller man på sparkaer.dk.

Efter stiftelsen slog Finn Korsholm, konsulent for arbejdsgruppen, fast at butikken åbner lørdag den 1. oktober og fortalte blandet andet at der budgetteres med en årlig omsætning på 8,5 mio. kr. ekskl. moms.

Selvom om økonomien stort set er på plads til at butikken kan åbne, appellerede arbejdsgruppen alligevel til at tegne yderligere anparter for at vi - som der blev sagt - kan være herrer i eget hus, uden afhængighed at banken.

Stemningen var god, og der var anerkendende klapsalver til arbejdsgruppen for det store arbejde, der er udført.

Lige nu er der travlhed med at få butikkens facade og tag i orden. Den del er lovet færdig i uge 36, fortæller Mikael Olesen til sparkaer.dk

Iflg. vedtægterne, som blev gennemgået på mødet, skal der i bestyrelsen være fra 5 til 7 medlemmer, og ud over de ovenfor nævnte indtræder også den nye købmand i bestyrelsen.