Sparkær-revyen klar til at levere et godt grin

Uden at ville røbe alt for meget, tør truppen godt afsløre så meget, at der også denne gang vil være små, kærlige hip til helt lokale begivenheder i Sparkær i det forgangne år.

Anne Højgaard Jensen, Christina Have Trankjær, Anders Schmidt Kristiansen, Sten Wieslander og Lisbeth Madsen har selv forfattet teksterne til det meste af revyen, og det er også dem, der fører dem ud i livet på scenen. Alle fem medvirkede de også sidste år.

- Vi henter inspiration fra personligheder og begivenheder udefra. I år har vi blandt andet noget med omkring hjemmeværnet og deres nye opgaver ved grænsen, og vi kommer ind på homeparties og Pokemonjagt. Helt lokalt er der selvfølgelig også noget med vores kommende købmandsbutik og cykelstien, fortæller Christina Have Trankjær.

Truppen mener, at revyen sine steder går så tilpas langt under bæltestedet, at den måske er lidt forbudt for børn.

- Men vi er altid meget bevidste om at vurdere, hvor vi synes at grænsen går og ikke overskrider den, fortæller de 5.

Det er Amatørteaterforeningen, der sammen med Borgerforeningen og Forsamlingshuset står bag revy-aftenen.

Morskaben akkompagneres af smørrebrød, kaffe og kage og der er tilmelding senest den 23. september.