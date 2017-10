Spis valgflæsk og mød de lokale kandidater

Det sker ved et vælgermøde i Stoholm Fritids-og kulturcenter, hvor det er Else Th. Pedersen, formand for Socialdemokraterne i Fjends og Ejvind Jacobsen, formand for Venstre Østfjends, der i fællesskab står bag aftenen.

- Vi har inviteret samtlige lokale kandidater til at deltage i panelet. Det er, så vidt vi ved det eneste valgmøde i det gamle Fjends-område, hvor det bliver tilfældet, fortæller Ejvind Jacobsen.

Indtil videre er der tilsagn fra socialdemokraterne Birgith Langballe, Bjarne Andersen, og Else Th. Pedersen. Fra DF deltager Svend Erik Jacobsen og Kim Lund Laursen, mens Liberal Alliance repræsenteres af spidskandidaten, den lokale Johan Winther Rasmussen. Med i panelet sidder fra Venstre-partiet Kurt Mosgaard, Karin Clemmensen og Claus Clausen. Også Viborg Kommunes borgmester Torsten Nielsen, der genopstiller for De Konservative, er med.

Til at styre gemytterne som ordstyrer er Kent Kjærulff, Stoholm.

Stegt flæsk med persillesovs

Forud for selve valgmødet arrangerer Stoholm Fritids- og kulturcenter fællesspisning med valgflæsk ad libitum, kombineret med underholdning med 3 x Hans. Der er tilmelding til hallen til den del af aftenen senest fredag den 3. november.

Håber på stort fremmøde

Det er på forhånd ingen emner planlagt til debatten.

- Det står helt åbent. Men vi håber og forventer da, at det bliver en aften med fokus på det lokale, siger Ejvind Jakobsen.

De to arrangører håber også, at mange vælgere vil møde op.

- Ved et lignende lokalt valgmøde ved sidste kommunalvalg deltog næsten 200 mennesker, så vi håber da på mindst 150 deltagere. Det hele foregår i den ene af hallerne og vi håber i mere end een forstand på en aften med højt til loftet, slutter Ejvind Jakobsen.