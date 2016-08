Sponsorløb på ny cykelsti

Her blev Vridsteds byfest skudt i gang med et cykelsponsorløb, hvor de 20 børn, som deltog, kunne køre derudad på den færdige cykelsti mellem de to byer.

Deltagere i løbet var også 25 voksne, der dog kørte ad en anden rute.

Alt i alt blev der kørt knap 22.000 kroner ind, og de tælles nu med i det samlede regnskab efter byfesten. Her deles et overskud mellem de foreninger, der står bag festen.

Byfesten i Vridsted fortsætter i aften fredag med båderace og hygge ved Karup Å.

Lørdag er der morgenkaffe, besøg af motorcyklister, sumobrydning, bagagerumssalg, fodbold, romaskinekonkurrence og krolfturnering, før dagen sluttes af med grillaften i teltet for hele familien.

Søndag rundes byfesten af med familiegudstjeneste ved åens pitstop.

Se en billedserie af børnesponsorløbet her..