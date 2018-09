STOHOLM »Der er nogen, der har siddet på min stol, mukkede mor Bjørn.«

På Stoholm Bibliotek er børnebibliotekar Helle Thestrup i gang med at læse op for en flok børn fra børnehaverne Fyrrevænget og Rådhushaven i Stoholm.

Historien er den om Guldlok og de tre bjørne, og den kender børnene godt.

Helle Thestrup spørger, om der er nogen, der ved, hvad »mukker« betyder.

En mener, at det er, når en stol går i stykker. Men det er ikke helt rigtigt.

En anden mener, at det betyder, at man er sur.

Og det er nemlig lige det, det gør, kan Helle Thestrup oplyse.

Sprog til alle sanser

Sprograketten er landet på Stoholm Bibliotek med børnebibliotekar Helle Thestrup ved rorpinden, og da det kniber nogle af børnene at huske, hvad raketsnakkeren fra Viborg Bibliotekerne hedder, får de som første lektion den remse, børnene inde i Viborg har lært:

"Ælle, bælle, frikadelle, børnebibliotekaren hedder Helle!". Så er de i gang.

Sprograketten er et læringsrum fyldt med værktøjer til at styrke sprogtilegnelsen hos de mindste udviklet af Viborg Bibliotekerne og Viborg Kommune.

Den flyver også ud i kommunen, og i første omgang er den altså landet i Stoholm, inden den flyver videre til andre steder i kommunen over det næste års tid.

Den indeholder en del analoge virkemidler som udklædning, figurer og musikinstrumenter, og samtidig er den udstyret med nogle digitale værktøjer til sprogtilegnelsen.

Her er for eksempel et stort fortælletæppe, der sammen med en iPad kan gøre en eventyrfortælling tredimensionel, og der er hop spots, der appellerer til at barnet bruger sin krop, når det arbejder med sproget.

Guldlok version 2

Efter en kort oplæsning af Guldlok skal børnene selv i sving, og den er Gustav, Christian og Niclas fra børnehaven Fyrrevænget helt med på.

De følges med pædagogstuderende Melanie Johansen og har fundet sig et godt hjørne sammen med Helle Thestrup, hvor de nu skal prøve at genfortælle historien ud fra en lille billedserie.

I første omgang skal de matche billederne to og to. Lidt ligesom når man spiller Sorteper.

Dernæst skal de vælge den rigtige rækkefølge på billederne i forhold til historien om Guldlok, og indimellem stiller Helle et spørgsmål om nogle af ordene.

- Kan I huske, hvad »fjedre« betød?

- Det er sådan noget, der kan hoppe, siger Gustav og gestikulerer ivrigt med hånden, hvad han mener.

Og til sidst skal de indspille fortællingen om Guldlok ved at indtale replikker på en slags »storyboard«, et stykke legetøj, der kan både optage og afspille.

Første skuespiller på scenen er Gustav.

- »Skal vi ikke gå en tur ud i skoven, mens grøden køler af«, råber han ind i mikrofonen, og da Helle trykker på en knap, så Gustavs replik bliver afspillet, er det bare utroligt god gas.

Herefter er det ikke svært at få både Christian og Niclas til at levere, og da Helle til sidst kan afspille hele lydversionen af Guldlok i ét ryk med drengene i hovedrollerne, er budskabet gået rent ind på lystavlen.

- De får en ide om, hvordan en historie er bygget op med en start, en slutning og et stykke i midten, og det giver en god sproglig forståelse, siger Helle Thestrup.

Torsdag 11. oktober er der åbent hus med bemanding af sprograketten for forældre og andre interesserede.