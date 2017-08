StÃ¦rk open by night i Stoholm

På forhånd havde handelsstandsforeningen sat ordet stærk på som nøgleord for aftenen, og det holdt meget godt stik. Traditionen tro afholder Stoholm MC det årlige træf torsdag i festugen, hvor et væld af motorcykler stilles op til parade gennem hele Vestergade og på P-pladsen bag Sparekassen Kronjylland. Da klokken nærmede sig atten, gik det stærkt. Mere end 300 motorcykler i alle afskygninger havde fundet vej til Stoholm. Teltet på torvet summede af snak og rigtig mange tog imod Fritidscentrets tilbud om at lade Torsdagsmaden udgøre aftenens hovedmåltid. Det gik også stærkt ved fadølshanerne og stemningen var god.

Udenfor startede konkurrencen om at finde Stoholms stærkeste barn. Der blev væltet dæk, holdt hammer i udstrakte arme og trukket havetraktor inden turen kom til at finde Stoholms stærkeste mand. Her handlede det om at løfte vægtstænger med dæk, trække en velvoksen lastbil fra Hobby-Huset og at holde en stor hammer i udstrakte arme på tid. Resultatet blev, at Rene Jørgensen fra Stoholm i det næste år kan bryste sig af at være Stoholms stærkeste stærkt efterfulgt af Jeppe og H.P. Løhr. Ifølge vinderen er råstyrken og udholdenheden et resultat af en militær karriere garneret med Cross-fit, som han er instruktør i.

Senere skulle en ældre Volvo uden olie og vand startes, og så handlede det om at gætte hvor længe den ville holdes i gang. Resultatet var sølle 21 sekunder, og vinder-Bente blev præmieret med en flot grøn Puch Maxi.

De handlende melder om god afsætning i de mange stærke tilbud, og selv vejrguderne opførte sig rigtig pænt.

Her kan du se mange flere "stærke" billeder fra aftenen...