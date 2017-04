Stadig fint drikkevand i Stoholm

Det var nogle af hovedbudskaberne, da der forleden var generalforsamling i Stoholm Vand.

Her blev det samtidig til et farvel til formanden gennem de seneste år, Svend Larsen, som forlod bestyrelsen, da han er flyttet til Viborg og dermed ikke længere er forbruger i Stoholm Vand. Ny formand er Carsten Boye Jensen, der sammen med den afgående formand havde valgt at dele aflæggelse af beretningen mellem sig.

Udover de gode meldinger om vandkvalitet og lav spildprocent kunne Svend Larsen også melde om et år præget af få mindre brud på ledningsnettet, fortsat udrulning af nye digitale målere samt investeringer i form af vedligehold af vej og pumpeanlæg. Reserveboring

Stoholm Vand er af Viborg Kommune blevet pålagt, at finde et reserve kildefelt i Stoholm som et alternativ til de boringer, hvor man nu indvinder drikkevandet fra. Bestyrelsen er i positiv dialog med kommune og region om placering af det nye reserve kildefelt, så det bliver til mindst mulig gene for naboer og landbrug.

Den nye borging sker udelukkende for at have et beredsskab og har intet med vandets aktuelle kvalitet at gøre. Carsten Boye Jensen lagde i sin del af beretningen da også vægt på, at der udelukkende er tale om en reserveboring og ikke etablering af et nyt vandværk. - I praksis betyder det, at når der er fundet en placering for reserveboringen kan den, efter undersøgelse og godkendelse, plomberes indtil der måtte blive behov for at tage den i brug, sagde Carsten Boye Jensen.

Bestyrelsen forventer en udgift på under 1,5 mio. kroner til kortlægning og prøveboring. Et beløb, der enstemmigt blev vedtaget af generalforsamlingen.

Kasserer Peder Grønborg kunne fremlægge et regnskab med godt og vel 40.000 kroner på plussiden mod budgetteret 11.000 kroner, hvilket bestyrelsen anså som tilfredsstillende.

Udover Carsten Boye Jensen som ny formand består bestyrelsen af næstformand Henrik Knudsen, kasserer Peder Grønborg, Brian søndergaard samt Bo Bilde Heilskov.

Efter generalforsamlingen blev aftenen rundet af med smørrebrød og lagkage til de fremmødte.