Stadig køb og reparation hos Nørgaard Radio

Som 71-årig kunne Oluf Nørgaard - indehaver af Nørgaard Radio - godt tænke sig at få mere tid til sin familie og sin båd i Hjarbæk. Derfor kommer der til at ske ændringer fra 1. juli.

Men det vigtigste er, at kunderne stadig kan købe TV, få hjælp til køb, købe kanal-pakker, få service på TV, computer, internet osv. Og der bliver selvfølgelig også stadig lavet garanti-reparationer.

Det eneste, der i princippet ændrer sig er, at man lukker selve butikken på Hovedgaden i Løgstrup. Det vil altså ikke længere være muligt at gå ind i butikken og købe et TV. Til gengæld kan man ringe og bestille det, få gode råd om køb, få det installeret og stadig få samme service som hidtil.

Daniel Pedersen har været ansat hos Nørgaard Radio i 8 år. Fra den 1. juli overtager han telefonnummeret fra Nørgaard Radio og taget det med over til sit nye firma DigitalTech Installation & Service:

- I princippet fortsætter jeg, som jeg hele tiden har gjort. Jeg kører rundt og servicerer kunder i hele Midtjylland. Folk kan ringe til mig og få gode råd om nyt TV, kan få hjælp til installation. Også af TV, som de køber andre steder. I dag er TV jo tæt knyttet til Internettet, og det kan jeg hjælpe med at installere. Ligesom jeg også kan installere paraboler og sælge TV-pakker, siger Daniel Pedersen, der kører ud fra privatadressen i Løgstrup.

På værkstedet vil Oluf Nørgaard stadig være at finde ind imellem - og der bliver en enkelt medarbejder til at tage sig af reparationer på industri TV + Radio, garanti-reparationer og lignende.

Så Nørgaard Radio bliver så at sige delt i to. Men servicen vil være som hidtil, lover både Daniel Pedersen og Oluf Nørgaard. Blot med den forskel, at man skal ringe i stedet for at komme i butikken.

Både Oluf Nørgaard og Daniel Pedersen er glade for den nye ordning. Som lokalt Panasonic Center har man haft en god og sund forretning med loyale kunder og masser at lave - og det kommer altså til at fortsætte - blot i en anden form. Oluf vil gerne have mere fritid - nu hvor han godt og vel er kommet i pensionsalderen. Og Daniel vil gerne være selvstændig. Og begge får ønskerne opfyldt, når juli ringer ind.

Daniel Pedersen har 20 års erfaring i branchen - siden han i 1998 kom i lære hos Expert i Kjellerup.

Og Oluf er klar til at trappe ned i en branche, som han har været i siden 1964, hvor han kom i lære hos B&O i Struer.