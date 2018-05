Stadig ledige billetter til jubilæumskoncert i Mønsted

Lørdag den 26. maj bliver der helt sikkert gang i den i Østfjendshallen i Mønsted.

Her har folkene bag Kalkmineløbet valgt at markere 10-året for løbet med en jubilæumskoncert for hjælpere og alle andre, som har lyst til at være med..

Omring 500 har foreløbig meldt deres ankomst til festen, men du kan stadig nå at være med.

- Man kan endnu købe billetter. Der kan købes drikkevarer i baren og der vil også være mulighed for lidt fastfood. Kulturhuset melder også, at der stadig er mulighed for atkøbe showtime buffet før koncerten, fortæller Rasmus Jønsson fra løbsudvalget.

Hardinger Band består af tre gamle medlemmer af Shubidua samt yderligere to musikere. Tilsammen optræder de blandt andet med de bedste hits fra det omfattende ShuBiDua katalog såsom Hvalen Hvalborg, Fed Rock og Nam Nam.

Moonjam har optrådt siden 80erne. Med hits som Gennem ild og vand, Bag de blå bjerge, Annabella, Østen for solen og Ticket to Peace har de sunget og danset sig ind i mange danske fester.

Billetter kan købes for en sølle "hund" via kalkmineløbets hjemmeside.