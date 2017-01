- Der er stadig store udfordringer for landbruget, selv om indtjeningen nu er blevet forbedret.

Det fortæller Claus Clausen, formand for Landboforeningen Limfjord, forud for foreningens generalforsamling den 25. januar.

- Vi skal fortsat sikre de bedste betingelser for produktionsmulighederne fremadrettet, men hvad er de økonomiske konsekvenser af de danske rammevilkår? Hver eneste år koster det landbruget en stor ekstra regning, fordi danske regler er skrappere end i vores nabolande.

Der er et stort behov for at træffe flere politiske tiltag, der forbedrer vores rammevilkår og konkurrenceevne endnu mere, så vi bevarer et landbrug, der forsat kan bidrage til det danske samfund. Derfor har vi inviteret formanden for Landbrug og Fødevarer, Martin Merrild til på generalforsamlingen at fortælle, om bedre rammevilkår er en stakket frist, og om hvordan han ser de politiske og miljømæssige udfordringer, som vi står overfor både nu og i fremtiden.

Jeg håber, der kommer rigtig mange af vore medlemmer til generalforsamlingen, for at bakke op om foreningen og høre Martin Merrilds indlæg og være med i debatten, slutter Claus Clausen af.