Stak af med havetraktor og trailer

Efter først at have forsøgt at sparke en dør ind til udhuset har man haft held til at komme ind i bygningen af en anden dør.

Herfra har gerningsmændene stjålet en rød havetraktor af mærket Craftsman samt en boogie trailer med reg. UZ 4026.

Traileren har en grå pressening og er udsmykket medbileder af hunde på siderne.