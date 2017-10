Stak ud med kniv under skÃ¦nderi i Stoholm

Mandag aften, kort efter klokken 22.00, kom det til voldsomheder i en lejlighed i Aaparken i Stoholm. Under et skænderi stak en 44-årig mand fra Viborg med en kniv ud efter en 19-årig mand fra Bjerringbro, som også opholdt sig i lejligheden sammen med den 41-årige kvinde, der bor på adressen.

Ingen blev heldigvis ramt af kniven under tumulten men den 44-årige tildelte kvinden flere knytnæveslag i ansigtet.

Han forlod derefter stedet for at tage togbussen til Viborg. Her stod politiet klokken 22.54 klar ved Viborg station for at anholde manden. Det blev senere besluttet, at den sigtede ikke skulle fremstilles i grundlovsforhør med henblik på varetægtsfængsling og han blev derfor løsladt kort før klokken 01.00.

Det oplyser Viborg Politi, der endnu ikke har fuld klarhed over de nærmere omstændigheder og dermed baggrunden for hændelsen.