Starter udsalg når det bliver fyraften

Bente Antonsen åbnede i august sidste år Butik Bente i den ene ende af forretningen hos Lars Højrups Tøjeksperten.

Det betyder, at de to butikker deler forretnings-adresse og det gode samarbejde fører nu også til et fælles tiltag, hvor dørene for januarudsalget først åbnes ved fyraftenstid i begge butikker.

- Mens jeg var ansat i den nu lukkede Butik 19 her i Stohom havde vi gode erfaringer med at starte udsalg sidst på eftermiddagen, fortæller Bente Antonsen, som spurgte Lars Højrup om han var med på at gøre forsøget. Og det var han.

Det nye tiltag indebærer dermed, at de to butikker har lukket torsdag den 19. januar indtil udsalgsstart hen på eftermiddagen.

Også Juel Optik og BeneFit Fysioterapi starter med januarudsalg i denne uge. Her bliver der dog ingen ændringer i forhold til åbningstiden.