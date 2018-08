Stationsforstanderen er sprunget ud

STOHOLM Normalt dækker betegnelsen træmand over en person, der ikke er særligt meget liv i.

Men det gælder tilsyneladende ikke den velkendte træskulptur af den strunke stationsforstander, der står og vogter ved indkørslen til Stoholm Station.

Hen over sommeren er han nemlig så at sige sprunget ud.

På hans venstre skulder er vokset frem en fin, grøn kvist i stærk kontrast til hans ellers upåklageligt DSB-brune ydre.

På redaktionen bryster vi os ikke af at være botanikere, men vi har hørt et lille pip om, at nogen nok via luftvejen har efterladt et lille frø i kraven på stationsforstanderen.

Hvordan det så har formået at vokse sig større gennem den varmeste og tørreste sommer i mands minde, kan man kun gisne om.

Herfra gætter vi på, at det nok er stationsforstanderen ham selv, der har været slem til at hælde vand ud af ørerne.

Det var multikunstneren Søren Brynjolf, som skabte den tre-fire meter høje skulptur tilbage i 2002.