Statsministeren klippede snoren til opgraderet MÃ¸nsted Kalkgruber

Mange borgere fra lokalområdet var sammen med en række inviterede gæster mødt op for at deltage i indvielsen. Deriblandt også en del skolebørn, som statsministeren velvilligt gav masser af "high fives".

Ved den mere formelle del af indvielsen blev der udtrykt både glæde og ros over det færdige resultatet fra rækken af talere.

Claus Clausen, formand for bestyrelsen for den selvejende institution, fortalte blandt andet om forløbet fra den spæde start og indtil nu, hvor mange af bestyrelsens drømme og visioner er blevet virkeliggjorte takket være stor velvillighed fra en række fonde. Med i talerækken var også Søren Brandi, søn af violinisten Anker Buch, som i sin tid ejede og senere solgte gruberne til Skov og Naturstyrelsen. Søren Brandi fortalte blandt andet som sin fars opvækst og hans bevæggrunde for at købe gruberne og området, hvor han boede, indtil kort tid før sin død.

Torben Svanberg, formand for Bevica Fonden og Jesper Nygård, direktør i Realdania roste også begge det færdige resultat og det gode samarbejde med "dette fantastiske sted", som Torben Svanberg udtrykte det.

Som den sidste i rækken gik statsminiseren så på podiet og gratulerede med resultatet.

-Ingenting kommer af sig selv, men kun fordi engagerede mennesker har set muligheder frem for begrænsinger. Sådan har det været, da man i sin tid gravede kalken frem her i Mønsted Kalkgruber og sådan er det i dag, hvor nogen i nutiden har taget et ansvar for fremtiden med respekt for fortiden, sagde Lars Løkke Rasmussen blandt andet.

Undervejs truede mørke skyer med at åbne for sluserne men det blev kun til relativt få tunge dråber, da den røde snor blev klippet og kortegen med en lang hale af deltagere begav sig ud i området ad de nye handicapvenlige stier og ned til kalkgruberne, hvor statsministeren fik en kort rundtur i gruberne før kalkmine-toget.førte ham og de øvrige gæster op i dagslyset igen. Her ventede en kort frokost i "Kridthuset" før ministerbilen igen blev kørt frem og Lars Løkke Rasmsusen omkring klokken 12.30 forlod Mønsted Kalkgruber.

