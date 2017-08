Statsministeren klipper den røde snor ved Mønsted Kalkgruber

- Statsministeriet har netop meddelt, at Lars Løkke Rasmussen kommer til indvielsen. Det sker efter at vi først på sommeren blev enige om at gøre et forsøg og skrive til statsministeriet. Vi hørte ikke noget derfra og troede egentlig, vi ville få et afslag på vores henvendelse, siger Claus Clausen, formand for bestyrelsen for den selvejende institution Mønsted Kalkgruber og byrådsmedlem for Venstre.

Statsministeren lægger vejen forbi indvielsen i Mønsted i forbindelse med et andet besøg i Jylland den dag. Derfor vides det endnu ikke præcist, hvordan dagens program i Mønsted bliver.

- Vi skal nu planlægge de praktiske detaljer med ministersekretæren men foreløbig regner vi stadig med at snoren klippes sidst på formiddagen, fortæller Claus Clausen.

Med statsministerbesøget føler han, at stedet har gjort noget af et scoop.

Egentlig var det planen at miljø-og fødesvareminister Esben Lund Larsen (V skulle komme, men han kunne ikke på den fastsatte dato og det samme gjaldt justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der også var forhindret.

- Vi fik så meddelelsen fra statsministeriet om, at vi ikke behøvede at lede længere, men at statsministeren selv kommer, fortæller en glad Claus Clausen.