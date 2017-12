Status hos Stoholm IF Håndbold

Formanden for Stoholm Håndbold, Bettina Schmidt har gjort status over 2017, og vi bringer her dele af hendes indlæg.

I seniorafdelingen spilles der for fuld damp. 3. Division og Jyllandsserien klarer sig storartet og ligger i øjeblikket på henholdsvis 1. og 2. pladsen. 1. division har haft en svær start som nyoprykker - og den uheldige situation med en sygemeldt cheftræner. Peter Laursen er sygemeldt på ubestemt tid (efter at være ramt i hovedet af en bold), og derfor er trænerteamet blevet styrket med hjælp fra Bo Tolstrup.

- Vi har i efteråret søsat projekt Fjends HK. I samarbejde med Mønsted er spillere fra U14 piger/drenge, U18 piger og damesenior fusioneret. En måde at sikre ungdomshåndbold og bredden i lokal håndbolden, skabe et godt træningsmiljø og en kamp for at undgå nedgang i medlemstal.

Vi har fået startet godt op, på trods af færre hold end forventet, men alt begyndelse kan være svært. Vi fortsætter kampen og det gode samarbejde med Mønsted i det nye år.

Efter nytår tager vi igen hul på turneringen og sender hold til påske cup i Herning sammen med Fjends HK og Mønsted.

- Det kræver kræfter og tid at få alle hjulene til at køre rundt. Derfor er vi nød til at trække hårdt på alle frivillige, når det blandet andet drejer sig om opgaver som træning, hjælp til arrangementer, gulvtørrer og meget mere. Ligeledes når det gælder salg af julekalender, spillertøj, auktion eller sponsorcykelløb, trækker vi på frivillige og sponsorer for at samle penge ind. Det kan ikke siges ofte nok - men uden alle jer kunne Stoholm IF Håndbold ikke eksistere.