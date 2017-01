Status på vores folkeskole i Viborg kommune

Kommunernes Landsforening laver flere sammenligninger af landets kommuner, og den seneste, der omhandler folkeskolerne, viser at vores skoler klarer sig godt, bl.a. målt på karaktererne ved 9. klasses afgangsprøve.

Vi er placeret blandt de bedste 20%, hvor nordsjællandske kommuner udgør en stor del af feltet.

Et andet forhold som kendetegner kommunerne i top 20 er, at udgiften pr. elev i folkeskolen for største delen af kommunerne er under landsgennemsnittet, så man skal være varsom med at konkludere, at flere penge til skolerne vil give bedre resultater.

Faktorer som ledelse og arbejdsmoral spiller en stor rolle, og det er med til, at vi i Viborg Kommune, formår at få et godt resultat, på trods af vi har en billig drift.

Det betyder ikke, at vi kan læne os tilbage og sige: Det går da egentligt meget godt.

85-90% af vores elever får et godt udbytte af deres skolegang, og den gruppe er bevidste om hvad de kan få ud af deres skolegang.

Vores udfordring er de resterende 10-15%, som med det tilbud vi giver nu, ikke formår at tackle de udfordringer, som videre uddannelse kræver.

Jeg er overbevist om, at en målrettet indsats mod de elever, vil kunne hjælpe dem videre, især til glæde for dem selv, men der vil ligeledes blive brug for færre opfølgende indsatser.

Det vil koste ekstra resurser, og dem er de fleste af byrådets partier villige til at finde.

Jeg anser det for umuligt at finde 230 mio kr, som foreslået at B og C, men 20-30 mio kr kan der findes, for vi kommer til at løse opgaven selv. Der kommer ikke en frelsende engel udefra. Løfter vi bunden, så løfter vi dem alle.