Stem personligt

Tirsdag d. 21. november er der som bekendt både kommunalvalg samt regionsvalg, og derfor er mange politikere på banen med budskabet om at stemme personligt.

Men hvad vil det egentligt sige, og hvilken betydning har det at stemme personligt?

Langt de fleste partier opstiller deres kandidater med sideordnet opstilling. Det betyder, at den plads en kandidat har på sit partis opstillingsliste, ikke har nogen betydning for muligheden for at opnå valg. Her er det er ganske enkelt antallet af stemmer på hver kandidat, der afgør om denne opnår valg eller ej. Men en stemme på en person er også en stemme på det parti eller den liste vedkommende stiller op for.

Stemmer man blot på et parti eller en liste, så har man ingen indflydelse på, hvilken kandidat fra dette parti eller liste der får gavn af stemmen. Den tilfalder partiet eller listen og bruges til at afgøre hvor mange pladser partiet eller listen kan få i byrådet.

Men samtidig skal man have in mente, at har man en kandidat i sit lokalområde, som man ønsker valgt, så er det som nævnt ovenfor meget vigtigt med en personlig stemme til netop den kandidat.

Så alt i alt er det vigtigt for de opstillede kandidater at få så mange stemmer som muligt tilegnet deres navne.

Vi opfordrer derfor til, at man stemmer personligt på en kandidat for at få størst mulig indflydelse på valgets resultat.