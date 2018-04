Stemmeret til handicappede med økonomiske værger

Der var en helt særlig stemning i folketingssalen forleden, da partierne debatterede om, hvorvidt handicappede, der har en økonomisk værge skulle have lov til at stemme ved folketingsvalg. Det var et beslutningsforslag, og normalt vil især regeringspartierne gøre sig store bestræbelser på at forhindre et sådant forslag i at få vind i sejlene. Men denne gang var det anderledes. Der viste sig en bred enighed om, at tiden nu er inde til at lade handicappede få lov til at gå i stemmeboksen, når der skal vælges politikere til Folketinget. En ret som de allerede har, når der er kommune- og regionsvalg.

I øjeblikket er der cirka 1900 handicappede personer i Danmark med økonomiske værger.

For få måneder siden afsagde Højesteret en dom om, at det pga. regler i Grundloven ikke ville kunne lade sig gøre, men nu er der altså et stort politisk flertal for at ændre ikke Grundloven men værgeloven til fordel for de handicappede, som af forskellige fornuftige årsager har brug for, at en anden person har ansvaret for deres økonomi.

Justitsministeren har lovet, at der til efteråret vil blive fremsat et lovforslag, som vil gøre en ende på denne uretfærdighed.

Det var ikke bare en god dag for de handicappede forleden men også for demokratiet, og vi bør alle sammen være tilfredse med, at fornuft og retfærdighed nu også kommer til at gælde på dette område.