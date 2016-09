Stoholm - atlet blev 2 gange dansk mester

Det blev til to danske mesterskaber til Hans Barrett Stoholm, da ha...

Det blev til to danske mesterskaber til Hans Barrett Stoholm, da ha...

Fodbold - serie 3 for herrer Stoholm IF - Skive IK 1 - 2 (0-1)...

Fodbold - serie 3 for herrer Stoholm IF - Skive IK 1 - 2 (0-1)...

Fodbold - serie 3 for herrer Viborg Søndermarken - Stoholm IF 3-5 (0...

Fodbold - serie 3 for herrer Viborg Søndermarken - Stoholm IF 3-5 (0...