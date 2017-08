Stoholm-atlet satte ny dansk rekord

Han var i 5. omgang med et hammerkast på 64.34 meter blot 4 cm fra at slette den 24 år gamle aldersrekord, men i sidste omgang satte han trumf under og slyngede det 6 kg tunge redskab ud på ny rekord på de 65.06 meter Dermed slettede han den 24 år gamle rekord og det gav samtidig Hans Barrett en bronzemedalje i det skrappe selskab.

- Dermed fik 18-årige Hans Barrett belønning for de mange timer, han har brugt i kasteburet på Stoholm stadion, og alle i Stoholm IF glæder sig til at følge hans videre udvikling, fortæller Edith Toft fra atletikafdelingen.