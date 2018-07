Stoholm-atlet udtaget til VM i Finland

Den 18-årige Hans Barrett fra Stoholm, er i denne uge blevet udtaget til at repræsentere de danske farver ved VM U20 i atletik.

VM afholdes i Tampere, Finland, og strækker sig fra den 10/7-15/7.

Kravet for at komme med til VM i hammerkast er 68 meter for en U20 drenge kaster. Inden kvalifikationsperioden var startet, kastede Hans hammeren over VM kravet med et kast på 68,72 ved et stævne i Stoholm. Efterfølgende har han formået at slå kravet hele 16 gange, hvilket viser ,at der er tale om et højt og stabilt niveau, og han er da også endt med et resultat så godt som 69,14m. Hans håber på, at han klarer sig hele vejen til finalen ved det internationale stævne, hvor hele 170 lande er repræsenteret.

Jeg er stolt af at jeg har fået lov til at repræsentere Danmark til VM. Jeg har været igennem en vild udvikling inden for mit hammerkast det seneste år.

Det havde aldrig været muligt uden 81-årige hammerkast træner Poul Toft, som har stået ved min sidelinje igennem alle årene. Han har været uvurderlig i forhold til at jeg er nået hertil, hvor jeg er. Poul har bakket mig op og hele tiden været med til at finpudse min teknik.

Derudover har min familie hjulpet mig ved altid at være klar til at tage med mig og bakke mig op. Hele familien er også med, når turen går til Finland, siger Hans Barrett.

Atletik er en sportsgren med en del egenbetaling. Og de sidste år med flere og flere udtagelser, deltagelse i store stævner, samt træningslejre med team Danmark har flere lokale sponsorer været en uundværlig økonomisk hjælp.

Hans har netop afsluttet studentereksamen og rejser efter ferien til København for at læse til bygningsingeniør. Sideløbende med studierne vil han vfortsætte sin karriere inden for atletik i københavnerklubben Sparta. Derved bliver han også fremover en del af landstrænerens talentgruppe.