Stoholm Atletik holdt medaljefest i rekordregn

STOHOLM Søndag var Stoholm IF Atletik taget til Skive for at deltage i Nordvestjyske Mesterskaber.

Og det gjorde klubben ikke forgæves.

De 20 atleter i alderen 7-13 år gik nærmest amok i personlige rekorder og ædelt metal.

Hele 51 (enoghalvtreds!) nye personlige rekorder blev det til, mens man nok var heldig med ikke at blive snuppet med overvægt på medaljetraileren på vej hjem.

14 medaljer blev det nemlig til i alt, heraf de syv af guld.

I dag mandag kan man fejre det flotte resultat, når klubben holder afslutning og familiestævne, hvor der er både medlemmer og deres familier blandt de 80 tilmeldte.

Søndag 7. oktober runder Stoholm IF Atletik sæsonen af med Midtjyske Mesterskaber i Silkeborg.

- Her plejer vi også at vende hjem med en god stak medaljer, lyder det sejrsvant fra Anita Skov, formand og træner i Stoholm IF Atletik.