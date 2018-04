Stoholm-borger tog hærværksmænd på fersk gerning

- Lige efter fodboldkampen mellem Liverpool og Roma (ca. kl. 22:45), så jeg en bil køre ned til broen ved jordbro Å i Stoholm.Jeg kan se fra mit vindue, at der stiger flere personer ud af bilen ved broen, og at de har travlt med noget dernede, fortæller Martin Bay Kristensen og fortsætter:

Lidt efter går 2 personer ud midt på broen med et af vore bord/bænkesæt og begynder at svinge det frem og tilbage for til sidst at kaste det ud midt i åen.

Jeg råbte til min store søn, at han skulle følge efter mig ned til åen og tage et billede af bilen med sin mobil, hvis vi ikke kunne få dem til at stoppe.

På vej derned kommer bilen bakkende i høj fart op mod os.

Vi fik stoppet 4 unge mænd og spurgt, om de lige har kastet noget i åen. De røg alle 4 cigaretter og havde hver en øldåse i hånden. Desuden hang der en tom øldåse på bilens antenne!

De ville ikke lige indrømme noget.

De fik herefter valget mellem at følge med ned til åen og fiske bord/bænksættet op, så det kunne komme på plads igen, ellers ville jeg straks kontakte politiet.

De valgte så at følge med til åen og få det hele bragt i orden.

Jeg sagde til dem, at jeg håber, at de nu har lært, at de skal opføre sig ordentligt, da jeg lod dem slippe billigt, måske for billigt.

For cirka 2 mdr. siden forsvandt et mindre bord/bænksæt til børn.

Jeg glemte at spørge de 4 unge mænd, om de kender noget til den sag.

For ca. 3 uger siden var der nogen, der har tømt en pulverslukker i nærheden af broen og smidt den op på baneskråningen. Det kan være den pulverslukker, som blev stjålet ved indbrud på Lundgårdsvej, som der stod skrevet om i Fjends Folkeblad, fortæller Martin Bay Kristensen.