Stoholm Borgerforening har fået et logo

Man havde forskellige ønsker til, hvad det nye logo gerne skulle udstråle: Trivsel, sammenhold, en dejlig by, nemme transportmuligheder og en aktiv by.

Umiddelbart en svær opgave for de fleste lægfolk. Charlotte Thomasen fra borgerforeningens bestyrelse fortæller da også, at man ikke ligefrem er blevet bestormet med forslag, men det gør slet ikke noget, for blandt de indsendte forslag, var der t, som bestyrelsen faldt pladask for.

Der var således ingen tvivl om, at det var den rigtige vinder.

- Vi er mega stolte og glade for resultatet, og glæder os til at få det i brug, udtaler Charlotte Thomasen.

Da konkurrencen blev udskrevet, var der udlovet et gavekort på kr. 500,- til vinderen til brug i en af butikkerne i handelsstandsforeningen. Personen som har udviklet logoet, har ønsket at være anonym, hvilket bestyrelsen respekterer, men gavekortet er afleveret sammen med en stor tak for det flotte logo