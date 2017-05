Stoholm-elever swingede med professionelle jazz-musikere

Sangen var blot en af 9 sange som eleverne fremførte ved en koncert i fritids- og kulturcentret, Her kunne forældre, søskende, bedsteforældre og andre interesserede opleve børnene synge sammen med et af Europas bedste bigbands - Aarhus Jazz Orchestra.

Koncerten var kulminationen på et langt forløb, hvor skolens musiklærere hen over foråret har øvet sangene med eleverne hjemme på skolen og torsdag var det så store koncertdag.

Her startede dagen med en generalprøve, hvor børnene for første gang skulle synge sammen med bigbandet. Det blev en generalprøve, hvor avisens udsendte tydeligt kunne mærke børnenes smittende energi og glæde ved at synge sammen med topprofessionelle musikere.

Aarhus Jazz Orchestra har spillet utallige skolekoncerter landet over sammen med børn fra 3. - 5 årgange. Det gælder også i Viborg Kommune, hvor man de seneste par år har haft en samarbejdsaftale med orkestret og hvor der har været lignende koncerter, blandt andet på Løgstrup og Frederiks skoler.

- Fra Viborg Kommunes side lægger vi vægt på, at vore børn og unge præsenteres for og har mulighed for at opleve et varieret kulturtilbud - gerne som aktive, sagde Per Møller Jensen, formand for kultur- og fritidsudvalget i sin velkomstale ved aftenkoncerten.

Og så blev sang-energien ellers sluppet løs hos de 140 børn, der blev ledsaget af det 19 mand store, topprofessionelle bigband. Altsammen akkompagneret af et begejstret publikum.

