Stoholm får endnu en sæson i 1. division

Det hænger sammen med den ledige plads, der pludselig opstod efter at håndboldklubben HC Midtjylland for et par uger siden blev begæret konkurs.

I weekenden blev Stoholms forbliven i 1. division en endegyldig realitet, da det som påkrævet blev til sejre til både Frederikshavn og HØJ i overlevelseskampene mod hold fra 2. division. Dermed kunne de to klubber indirekte sikre Stoholm endnu en sæson i landets næstbedste række.

Stoholm var ellers dømt til nedrykning, da man i denne sæson endte på en 13. plads. Den kommende sæson i 1. divison bliver formentlig heller ikke problemfri.

-Spillerne Casper Søegaard og Kasper Køser indstiller karrieren, mens vi har sagt farvel til fire-fem andre, der ikke havde tænkt sig at følge os ned i 2. division. Men de spillere var måske blevet, hvis de dengang vidste, at vi også i den kommende sæson skal spille 1. division, siger Stohlms sportschef Carsten Andersen blandt andet til Skive Folkeblad.

Den nye situation har dermed sat sportschefen under tidspres.

Han har da også udtalt at han i dag mandag skal have ringet en del rundt.