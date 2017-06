Stoholm-film kom i kassen

Flagene var hejst gennem midtbyen, da Stoholm onsdag dannede kulissen til en film om Stoholms fortræffeligheder, når det gælder et godt sted at bosætte sig..

Stoholm Borgerforening sagde tidligere på året ja tak til et tilbud fra Viborg Landsbysammenslutning om fuld økonomisk støtte til at få produceret en reklamefilm om Stoholm gennem Landsbysammenslutningens filmfond.

Siden har en lokal arbejdsgruppe planlagt, hvordan man bedst muligt kan fortælle historien om Stoholms mange muligheder. Valget faldt på at vise byen og dens aktiviteter, sådan som det opleves, set med et barns øjne, og onsdag morgen stod filmholdet klar til at få de første optagelser i kassen hjemme omkring morgenbordet hos familien Pedersen på Nr. Søbyvej - lige uden for Stoholm.

Line og Kasper Pedersen overtog for nogle år siden Kaspers fødehjem, hvor de nu bor sammen med parrets tre børn og med datteren Hanne som den yngste. Med Hanne som filmens gennemgående hoved-person fulgte holdet hende dagen igennem. Lige fra cykelturen fra hjemmet til Stoholm skole med undervisning i 3.b til en tur i byens butikker om eftermiddagen og fritidsaktiviteter sammen med søskende og andre børn ved hallen, hvor Hannes dag sluttede med fællesspisning i hallen sammen med sine forældre, to storebrødre, bedsteforældre og næsten 90 af byens øvrige borgere.

Et godt sted at bo

Da Line og Kasper Pedersen blev spurgt om de ville medvirke var både de og børnene hurtigt med på ideen.

- Stoholm er et dejligt sted at bo som familie og den oplevelse ville vi godt være med til at gøre et fremstød for, fortæller Line, der til forskel fra sin mand, der arbejder som lærer på Stoholm skole, ikke selv er vokset op på egnen.

- Jeg synes, det har været let at falde til her og Stoholm er ikke større end som så. De fleste kender hinanden, fortæller Line, der arbejder som pædagogisk konsulent og er frivillig håndboldtræner i Stoholm i fritiden.

Stoholm Borgerforening havde opfordret byens borgere til at møde op og være statister ved aftenens optagelse af fællespisning i hallen og den opfordring havde næsten 90 mennesker taget imod.

- Det er dejligt med sådan en opbakning fra byen, sagde en glad formand Susanne Bak, der sammen med flere andre bestyrelsesmedlemmer fulgte optagelserne dagen igennem.

Profilerings-filmen om Stoholm skal nu koges ned til at vare omkring 3 minutter og vises for første gang den 24. juni på Borgerforeningens stand i Viborg i forbindelse med Snapsting. Der skal også produceres en kortere version af filmen, som ejendomsmæglerne kan bruge i deres promovering af Stoholm, så de har mulighed for at vise, hvad beboerne selv mener er kvaliteterne ved netop deres område,