Stoholm Fjernvarme indkalder til møde

Som vi tidligere har fortalt om her i avisen, så har fjernvarmens bestyrelse de seneste år arbejdet på at finde alternative kilder til produktion af el og varme. Det skyldes, at værket med udgangen af 2018 mister en tilskudsordning fra staten, der vil medføre en årlig stigning i varmpeprisen på gennemsnitligt 4000 kroner for et parcelhus i Stoholm.

Bestyrelsen har nu endegyldigt besluttet sig for at pege på modellen med et nyt anlæg med sol- og halm, der får plads på Tastumvej ved Stoholm. Der er tale om et anlæg med et areal på 17.000 kvm, hvoraf solfangeranlægget fylder de 12.000 kvm. Dermed er der også stadig god plads til det planlagte halmværk, fortæller bestyrelsens formand, Henry Jensen.

Han fortæller også, at alle beregninger peger frem mod, at man med det nye anlæg kan bibeholde den nuværende varmepris - og altså dermed undgå den ret stor prisstigning, der ellers ville blive en konsekvens, når staten til januar 2019 er stoppet med den hidtige tilskudsordning.

Bestyrelsen opfordrer til at fjernvarmens brugere møder talstærkt op ved den ekstra ordinære generalforsamling for at høre mere om projektet og deltage i afstemningen.