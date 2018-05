Stoholm fodbold i flot stime

Fodbold - serie 2 for herrer Stoholm IF - Skive IK 4-1 (1-0) Målscorere for SIF: Per ”Unge” Jensen, Mark Dalgaard Svendsen, Kasper Henriksen og Thomas Serup Larsen

07. maj 2018, 09:21

Af Anders Jakobsen