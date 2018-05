Stoholm fodbold tabte igen til Hurup

Det er ikke helt forkert at konstatere, at SIF-Fodbold har det svært med thyboerne fra Hurup. Sidste efterår blev det til et point i to kampe, og her i foråret er begge opgør nu blevet tabt - først 1-3 på hjemmebane i premieren i starten af april - og senest mandag aften i Thy.

Og derudover har begge resultater faktisk været fortjente nok, så på den led er det godt, at der ikke er flere matcher mod thyboerne, som med mandagens resultat kom a point med stoholmerne, og her siger det så sig selv, at Hurup er bedst indbyrdes.

Vi spillede generelt en sløj kamp, hvor vi var bagefter i både tanke og handling. Jeg kan nok en gang ikke klage over spillernes indstilling, for der blev løbet de meter, som man kan forvente - problemet var bare, at vi vandt alt for få dueller, og vi magtede heller ikke at vinde ret mange andenbolde, og så skulle det blive svært, konstaterede spillende cheftræner Martin Trankjær, da der efterfølgende skulle gøres status.

Hjemmeholdet nettede omkring den halve time, og så blev dysten lukket i den absolutte slutfase, hvor SIF’erne forsøgte at mase på, men det var meget begrænset, hvad fjandboerne kom frem til, når man nærmede sig Hurups målfelt.

Rent offensivt blev det for individuelt, og vi formåede ikke at få ro på bolden, så set over 90 minutter blev det desværre til et fortjent nederlag på en varm aften, hvor Emil Blingedal fik de fleste fidusstemmer, da der blev stemt, kom det altså fra Martin Trankjær.

Målmand Rasmus Højbjerg blev i øvrigt ramt af et gult kort omkring det 83. minut, da han begik frispark uden for feltet - det betød, at Emil Rauff måtte tage målmandshandskerne på, indtil det sidste dommerfløjt fra Preben Hedegaard.

Dermed har SIF’erne altså fået to nederlag på 2-0 på udebane inden for få dage, og nu gælder det så hurtigt som muligt om at komme tilbage på ret kurs, for man kan pludselig komme faretruende tæt på kredsens 7. og 8. plads. Og de resterende 7 hold i puljen skal netop have fokus der, for oprykningen tager Holstebro, der har maksimumpoint og et kæmpe forspring i en kreds, hvor de øvrige hold slår hinanden på kryds og tværs.

Derfor venter der SIF-Fodbold en meget vigtig match 2. Pinsedag kl. 13.00. Her kommer Struer-Humlum på besøg i Stoholm på Karlsen Arena, og her må SIF-spillerne meget gerne gentage sejren på 4-2 i det første opgør.