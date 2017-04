Stoholm fodbold vandt sikkert i forårspremieren

Det var med en vis nervøsitet, at Stoholm IF-Fodbold startede forårsturneringen op med en hjemmekamp lørdag mod Borup. Gæsterne – der brugte efteråret på at rykke op fra serie 4 – har nemlig haft et overtag i forhold til stoholmerne. De to mandskaber mødtes i Fjends Cup-finalen, hvor Borup vandt 1-0, og senest tabte fjandboerne med 3-0 i en træningskamp.

Men det blev i den grad revanchens time lørdag eftermiddag på Karlsen Arena i Stoholm. Hjemmeholdet kom hurtigt i front, da nytilkomne Kristian Svendsen scorede, og så skete der faktisk ikke så meget mere i de første 45 minutter. Der var ikke mange chancer, og det virkede generelt til, at værterne var i fin kontrol.

2. halvleg startede op med barsk og bram, og Per ”Unge” Jensen var skarp ved forreste stolpe, da han headede Heine Kristensens frisparksindlæg i nettet. Der gik dog ikke lang tid, før Borup fik bragt lidt spænding tilbage i opgøret, da en SIF-fejlaflevering betød en friløber til en af udeholdets spillere, og han svigtede ikke alene med målmand Rasmus Højbjerg.

Der virkede til at være lidt panik på de næste 10 minutter, men med to scoringer cirka midtvejs i halvlegen fik SIF punkteret spændingen. Først sørgede Flemming Bennedsgaard og Steffen Olesen for det forarbejde, som Kristian Svendsen nettede på, og dernæst scorede Martin Trankjær et flot hovedstødsmål på Emil Blingedals præcise indlæg. Det blev også 5-1, da Borup-målmanden tabte en ufarlig bold, og den sendte Steffen Olesen så over stregen.

- Jeg er ikke tilfreds med vores første 45 minutter, hvor jeg synes, vi sparkede for mange, lange bolde, men ellers var det vel en typisk premierekamp, hvor der helt naturligt også var nerver at spore. Men de sidste 35 minutter af 2. halvleg var meget fine, og jeg vil gerne rose alle mine spillere, for det niveau vi viste der, gav os så også den indiskutable gevinst til slut, konstaterede Stoholm-træner Niels R. Jensen, der dog havde ekstra plusser til spillere som Kristian Svendsen, Martin Trankjær og Emil Rauff.

Næste kamp for fjandboerne er på søndag d. 9. april, hvor SIF’erne på Vinkel Stadion skal møde Sdr. Rind/Vinkel.