Stoholm går til filmen

Som medlem af Viborg Landsbysammenslutning har Stoholm fået tilbud om at producere en intro-film, der fortæller om byens mange gode sider. Det tilbud sagde Stoholm Borgerforening ja tak til, og søgte om økonomisk støtte fra Landsbysammenslutningens Filmfond og fik bevilget fuld støtte til filmen, så det ikke koster borgerforeningen en krone.

Man samlede en arbejdsgruppe, der repræsenterer byen, til at udvikle ideer til filmens indhold.

Målet med filmen er at fokusere på de gode bo-muligheder, der er i de mindre samfund omkring Viborg. At informere om hvad den enkelte by har af specielle kendetegn, og hvad man har at byde på inden for bl.a sport og fritid, skole, kultur, indkøb og transportmuligheder. Tidligere er der på samme måde lavet film for Karup og Bjerregrav, og flere er på vej.

Arbejdsgruppen fra Stoholm valgte ret hurtigt at fokusere på børnefamilier, og har valgt at filmen skal ses gennem et barns øjne. En hel familie med far, mor og børn har indvilget i at være hovedpersoner, og optagelserne finder sted i familiens hjem, på stationen, i skolen, ved butikker og i Fritidscentret.

-Vi mener jo selv, at vi har verdens bedste by, der har stort set alt hvad man har brug for. Befolkningstallet vokser i Viborg Kommune, og mange af tilflytterne skal vide, at vi har en masse at byde på herude, hvor man bare får meget mere hus pengene, siger Susanne Bak, formand for Stoholm Borgerforening.

Optagelserne er programsat til onsdag d. 31. maj, og med torsdag d. 1. juni som back-up ved dårligt vejr eller hvis noget skulle drille.

-Ved nogen af optagelserne får vi sikkert brug for statister, og så håber vi at folk vil tage positivt imod en eventuel opfordring om at deltage, fortæller Susanne Bak.

Arbejdsgruppen består af Susanne Bak, Jane Brøndum, Lars Mørk, Lene Jensen, Birgitte Bahat, Henriette Nielsen og Jesper Sørensen.

-Jeg er meget taknemmelig for, at folk bare sagde ja med det samme, da de blev spurgt, om de ville være med i film-arbejdsgruppen. Det er fantastisk, at der er så stor vilje til samarbejde på tværs af foreninger mv., og at man er klar til sammen at gøre en indsats, som gavner vores dejlige by. Det tegner godt for fremtiden, slutter Susanne Bak.