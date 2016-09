Stoholm gik ikke videre til finalen om Årets Lokalområde

Dermed blev det ikke i denne omgang, at Stoholm kan gøre sig håb om at få titlen.

Stoholm Borgerforening havde ellers indstillet Stoholm som året lokalområde 2016. I alt havde seks lokalområder valgt at indstille sig selv til konkurrencen.

- Alle ansøgninger bærer præg af stort engagement og lokale særpræg. Det har derfor ikke været en let opgave for udvalget at udpege de tre områder, som nu går videre, fortæller formanden for Kultur- og Fritidsudvalget i Viborg Kommune, Per Møller Jensen.

- Indstillingerne viser tydeligt, at der i flere af kommunens mindre byer er gennemført nogle rigtig flotte og meget forskellige initiativer, som alle er til stor glæde for lokalområdets borgere og udviklingen af kommunen som helhed, siger Per Møller Jensen-

I Stoholm havde borgerforeningen blandt andet fremhævet de mange aktiviteter, der foregår i byen samt den store opbakning til arrangementerne og de mange frivillige, der er klar til at give en hånd med.