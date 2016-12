Stoholm Håndbold fejrer jul på toppen

HÅNDBOLD Det kan godt være, at det ikke var den bedste eller kønneste kamp, som Stoholm IF Håndbold spillede i lørdags. Men som det kendetegner tophold, så vandt Stoholm alligevel med tre mål 31-28 over Tvis 2.

Og det har i den grad gået Stoholms vej denne sæson. Peter Laursen er vendt tilbage som træner efter tiden i Skive FH. Og det samme er Per Ryberg, der altid har været et kæmpeplus, når han har spillet i barndomsklubben Stoholm. Men også Casper Søegaard tørner igen ud for Stoholm - og det gør han utrolig godt. Han blev topscorer og kampens bedste spiller mod Tvis.

Hvad er det overordnede svar på, hvorfor I ligger nummer et lige nu?

- Vi har et rigtig solidt forsvar. Normalt holder vi modstanderne nede på omkring 20 mål. Vi har også en rigtig god måldmand - og så er flere spillere vendt tilbage til klubben, sagde træner Peter Laursen til Fjends Folkeblad efter Tvis-kampen.

Lørdag kunne han dog ikke helt spille på den måde, som han gerne ville. For lige bagefter skulle Stoholms 3. divisions hold spille en vigtigt kamp, og derfor skiftede Peter Laursen ikke meget ud i kampen. Man skulle sikre, at man også kunne stille et godt hold i 3. division. Og den kamp blev i øvrigt også vundet - endda stort med 30-18 over Team Jammerbugt.

Nicolai Mortensen stod en stor kamp for Stoholm i 2. division - og det har han stort set gjort i samtlige kampe, så også han er en vigtig faktor for den nuværende førsteplads.

Men Peter Laursen vil endnu ikke snakke om eventuelt oprykning til 1. division:

- Det kan hurtigt vende - to weekender og så kan man være indhentet. Men jeg håber da, at vi spiller med i toppen i slutningen af sæsonen. Og det er jo lidt en anden målsætning end før starten - hvor vi bare gerne ville undgå at spille med om bundpladserne, siger Peter Laursen. Han siger også, at det er fantastisk for ham at være tilbage i Stoholm.

Og for tilskuerne i Stoholm, er det igen blevet rigtig sjovt at gå til håndbold i 2. division. Der er god stemning på lægterne og god medleven i kampene.

Sæsonen starter igen den 7. januar.