Stoholm Håndbold mangler stadig spillere

Tirsdag aften er der første træning for Stoholm Håndbold. Og det er ganske spændende, hvem der dukker op. For efter Stoholm Håndbold pludselig fik lov at blive i 1. division efter HC Midtjyllands konkurs, så har det kogt i kulissen i den lokale klub:

- Vi kæmper en kamp, og det er ikke den nemmeste, siger sportschef Carsten Andersen, der håber på, at man ender op med 25-28 mand, der skal til for at stille med både første- og andet-hold.

Stoholm Håndbold mistede en del spillere, da nedrykning til 2. division så ud til at blive en realitet næste sæson: Tre spillede stoppede med håndbold og 5-6 andre havde allerede lovet sig væk til andre klubber, da det pludselig stod klart, at Stoholm alligevel skal spille i 1. division i den kommende sæson.

Carsten Andersen har i øjeblikket aftale med 12-13 spillere og yderligere nogle stykker har vist interesse. Han håber på, at det lykkes at få skabt fuldt hold. Måske er der nogle, som ikke får spilletid i deres klubber, som har lysttil at få spilletid i 1. division.

For Carsten Andersen står en ting dog klart:

- Hvis vi skal have et hold i 1. division på længere sigt, så skal vi være kontrakt-klub. På den måde får vi muligthed for eksempelvis at leje spillere i ligaen, som måske ikke får nok spilletid. Så plejer liga-klubberne gerne at ville leje dem ud billigt. Og det skal vi kunne, siger Carsten Andersen, der fortæller, at man i Stoholm IF i øjeblikket taler om, hvorvidt man skal være kontrakt-klub:

- Og her mener jeg ikke, at vi skal give hverken 50.000 eller 60.000 kroner til spillere. Det kan økonomien i en klub som Stoholm ikke holde til. Men det er nødvendigt, at vi kan leje spillere, hvis vi skal klare os mere end en enkelt sæson i 1. division, siger sportschefen.

Træner-situationen i klubben har løst sig. Her bliver det Allan Kjær som træner og Torben Simonsen som assistenttræner - og det skal nok blive godt, lover Carsten Andersen.