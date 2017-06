Stoholm har fået ny hjemmeside

Det er Stoholm Borgerforening, der har taget initiativet til www.Stoholmby.dk. Hjemmesiden skal dels være med til at sætte mere fokus på Stoholm og dels, og ikke mindst, også informere byens borgere om foreningsliv, arrangementer m.m.

En arbejdsgruppe bestående af Michael Code Nielsen, Maja Holmgaard, Jane Brøndum og Susanne Bak har gennem den seneste måned arbejdet på at få hjemmesiden i luften.

- Siden er stadig under opbygning. Med tiden kommer også en kalender, der skal indeholde alle vigtige arrangementer i Stoholm og hvor det er tanken, at alle foreninger m.m. kan få adgang, så de kan lægge deres arrangementer ind i kalenderen, fortæller Susanne Bak, der er formand for Stoholm Borgerforening.

- Er der overset nogle informationoer på den foreløbige hjemmeside, så fortæl det til borgerforeningen. Det gælder også, hvis du synes der mangler oplysninger, så tager vi det med i snakken omkring den videre udvikling af hjemmesiden, lyder opfordringen fra Susanne Bak.