Stoholm hentede ny sejr i serie 2

Efter den vitale sejr ude over Thisted gjaldt det torsdag aften et opgør på hjemmebane mod Nors, der var startet op med tre sejre i de første fire kampe.

Derfor var favoritværdigheden naturligvis hos thyboerne, men ikke desto mindre lykkedes det for SIFerne at hjemføre en overraskende sejr.

Hele 3-0 stod der på lystavlen på Karlsen Arena i Stoholm, da dommer Jørgen Ø. Laursen fløjtede af, og efter fire indledende nederlag, er stoholmerne efter to sejre i træk hoppet op på den rigtige side af nedrykningsstregen.

Derfor var det naturligvis også en glad og tilfreds cheftræner Martin Trankjær, der efterfølgende kunne gøre status.

- Vi spillede en rigtig god kamp, og jeg synes, vi stort set var i teten i samtlige 90 minutter. Vi producerede mange chancer, og der blev arbejdet superenergisk og aggressivt hele vejen rundt. En stor indsats af alle spillere - vi spillede som et hold, så det var virkelig dejligt at overvære. Skal der gives ekstra plusser til enkelte spillere, så må det være folk som Jonathan Jul, der fik fidusen samt Flemming Bennedsgaard, Cody Sørensen og Kasper Henriksen, lød det fra Martin Trankjær.

Nors var ikke helt tilfreds med dommer Jørgen Ø. Laursen, og i 2. halvleg fik thyboerne intet mindre end fire gule kort, hvilket selvfølgelig også hjalp SIFerne i løbet af de sidste 45 minutter.

I slutfasen brændte Flemming Bennedsgaard et straffespark, men det var der altså råd til på en aften, hvor alle i den grad stemplede ind.

I den kommende runde skal Stoholm igen ud i en meget vigtig match - det er ude mod Struer Humlum Fodbold, og de er i øjeblikket placeret under nedrykningsstregen.

Der er kampstart klokken 16.00 på lørdag d. 15. september i Struer Idrætspark, og det skal blive særdeles spændende at se, om SIF kan fortsætte den stime, der nu hedder to sejre i rap.