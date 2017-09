Stoholm IF-Fodbold har trÃ¦nere pÃ¥ plads i 2018

-Vi er meget glade for, at vi fortsætter samarbejdet med Niels R. Jensen som seniortræner med kampansvaret for vores 1. hold, der her i efteråret er nyoprykkere i serie 2. Niels udviser altid en enorm gejst, vilje og motivation, og det smitter automatisk af på spillerne. Derudover forsøger Niels til stadighed at forbedre vores træningskultur, og det er et fokusområde, som har høj prioritet hos os, fortæller senioransvarlig Tommy Nielsen.

Derudover bliver en gammel kending Lasse Fynbo Pedersen kampansvarlig for SIFernes 2. hold i 2018.

-Lasse er faktisk med holdet nogle gange allerede her i efteråret 2017, men han kommer helt ind omkring mandskabet fra og med forårssæsonen 2018. Lasse har fodboldforstand og er god social, så det er vigtige egenskaber, kommer det fra den senioransvarlige.