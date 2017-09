Stoholm IF fodbold tabte i Thy

Det var med lidt bange anelser, at Stoholm IF-Fodbold drog på langfart søndag eftermiddag, hvor det på udebane gjaldt mødet med rækkens duks – nemlig Koldby/Hørdum på Hørdum Stadion. Niels R. Jensens tropper er markant udfordret i øjeblikket med skader på centrale pladser, og derfor var det et særdeles afbudsramt mandskab, der tog turen til Thy.

Og lad det være sagt med det samme – hjemmeholdet tog en fortjent sejr, men SIF’erne spillede igen fornuftigt med, men holdet har det til tider svært i den offensive del, mens defensiven oftest står udmærket. Dog fik fjandboerne en mareridtsagtig start, for allerede i det 3. minut røg et missil op i målhjørnet uden chance for Rasmus Højbjerg i SIF-målet, og knap var der gået et kvarter, før der stod 2-0 – her burde SIF-defensiven ifølge SIF-træneren dog have afværget situationen, men det skete altså desværre ikke.

Mere skete der rent faktisk ikke på målkontoen resten af opgøret – SIF havde spredte muligheder undervejs, men det var thyboerne, der var i teten, og i det 75. minut begik Christoffer Mikkelsen straffespark, men det klarede Rasmus Højbjerg i stor stil.

Ellers var det beklagelige, at Emil Blingedal – igen ifølge SIF-træner Niels R. Jensen – fik to meget tynde advarsler, og det resulterede så i et rødt kort, og dermed har Blingedal karantæne i næste match. Det røde kort faldt allerede i det 65. minut, men her prøvede SIF så for første gang den helt nye regel med, at man efter de sidste 10 minutters udvisning må sætte en ny spiller ind (naturligvis ikke spilleren med det røde kort), så derfor sluttede SIF’erne altså med 11 spillere på banen.

- Vi følte godt nok en del dommermodgang, hvor alle tvivlskendelserne gik til Koldby/Hørdums fordel. Men sådan er det engang i mellem og spille i Thy, kom det fra Niels R. Jensen, der så en flot spillende Mathias Mark Olesen gøre det så godt i midterforsvaret, at han tog sig af langt de fleste fidusstemmer, da der efterfølgende skulle stemmes.

Nu er SIF i den grad kommet ned på jorden igen, men tre udekampe mod de klart bedste hold i kredsen – Højslev Station, Holstebro B. og Koldby/Hørdum – var heller ikke som udgangspunkt afsat som værende bidragende til pointkontoen.

Nu gælder det så til gengæld 3 meget vigtige kampe – hjemmebane mod Lemvig og Struer-Humlum samt en udekamp mod MorsØ. Første del af den tretrinsraket spilles på lørdag d. 16. september hjemme mod Lemvig på Karlsen Arena.