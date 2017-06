Stoholm IF sejrede stort på Super - Lørdag

Stoholms serie 3 hold gav de mange tilskuere på Super-Lørdag en perfekt afslutning på den sportslige og aktive del af dagen, for naboerne fra Mønsted blev nemlig sendt hjem med et nederlag på hele 6-1 efter komfortable 4-0 ved pausen.

De første 45 minutter var rigtig gode, mens spillet faldt i tempo og intensitet i 2. halvleg – men trods alt en forholdsvis logisk udvikling når man tænker på stillingen. En spiller overstrålede det hele i 1. halvleg, og det var målfarlige Kristian Svendsen, der var skarp, når chancerne bød sig. Derfor kom han på måltavlen hele 4 gange i løbet af de første 45 minutter, og så var den kamp afgjort. Svendsen ramte derudover stolpen, og generelt var Mønsted-mandskabet i den grad på hælene, så den klare vurdering var, at gæsterne var heldige med at slippe med de 4-0, da dommer Carsten Gammelvind fløjtede af efter 1. halvleg.

Som nævnt blev det forholdsvis stille og roligt i 2. halvleg, hvor udeholdet først kom på måltavlen, da der var spillet cirka 55 minutter. Men SIF’erne fik sig hevet op og sad igen solidt på spillet mod slutningen af matchen, hvor Flemming Bennedsgaard og Nicolaj Christensen begge kom på scoringstavlen, så det hele sluttede med 6-1 på måltavlen på Karlsen Arena i Stoholm.

- Jeg kan ikke tillade mig at være utilfreds med en 6-1 sejr i et lokalopgør, hvor de ellers havde klart mest at spille for. Men det virkede til, at de ikke troede på deres pointmulighed, og så kørte vi den hjem allerede i 1. halvleg, hvor jeg var meget tilfreds med vores spil. Jeg vil gerne rose hele mit mandskab for en godkendt indsats, og jeg ser det ikke som unaturligt, at det blev lidt roligt efter pausen. Kristian Svendsen er godt nok skarp, og så var Flemming Bennedsgaard og Per ”Unge” Jensen også gode til at have næstsidste fod på bolden i flere tilfælde, konstaterede træner Niels R. Jensen, der kunne se gule kort i 2. halvleg til henholdsvis Morten Konradsen og Christoffer Mikkelsen.

I den 14. og sidste dyst skal Stoholm IF-Fodbold på udebane møde Sparkær i et nyt lokalopgør, så her er håbet, at stoholmerne kan slutte et fantastisk forår af på fineste vis - kampen spilles på lørdag d. 17. juni.