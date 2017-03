Stoholm IF står uden formand

Gitte Graversen meldte allerede for to år siden ud, at hun ønsker at stoppe i år.

- Derfor har vi reelt haft to år til at finde en afløser, og vi har talt med flere mulige kandidater, men desværre har vi ikke været heldige at få et tilsagn fra nogen af dem, siger Gitte Graversen, som i bestræbelserne på at finde en ny formand også har lagt en jobbeskrivelse på foreningens hjemmeside.

Den afgående formand kunne ellers aflevere en sund forening, også på den økonomiske del, hvor man kommer ud af året med et overskud af forskellige størrelser hos samtlige afdelinger.

- Jeg er stolt over at have været formand gennem syv år med ups and downs, såvel sportsligt som administrativt, sagde Gitte Graversen blandt andet i sin beretning, som vi fortæller mere om i avisen. Hun benyttede også lejligheden til at takke de mange frivillige, sponsorere og Stoholmerne i bred forstand for opbakning.

Nu håber foreningen at finde en person til at stå i spidsen for lokalområdet største forening, når der onsdag den 5. april indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.